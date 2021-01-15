Власти Индонезии эвакуировали из-за землетрясений 15 тыс. человек

Власти Индонезии эвакуировали порядка 15 тыс. человек из-за землетрясений, произошедших в провинции Западный Сулавеси. Как сообщило в пятницу агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий республики, их жертвами стали не менее 35 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Девять человек погибли в районе Маджене и 26 человек - в районе Мамуджу, общее число жертв достигло 35", - цитирует агентство Синьхуа главу индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям Дарно Маджида. По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, 637 человек получили ранения. Власти страны переместили около 15 тыс. местных жителей в 10 эвакуационных центров.

Подземные толчки повредили около 300 зданий и стали причиной отключения электричества и нарушения связи в регионе.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Западном Сулавеси в пятницу примерно 2:28 по местному времени. Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. В четверг в 14:35 по местному времени (9:35 мск) в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. С четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 автершоков.