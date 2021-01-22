Индонезийский Boeing мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя

Специалисты полагают, что одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания, рассматривается версия о том, что надлежащим образом не работала система, которая автоматически регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей. Пилот, предположительно, не отключил эту систему, и управление самолетом могло быть серьезно затруднено.

Один из источников отметил, что окончательные выводы еще не сделаны. Представители авиакомпании не подтвердили приведенные в публикации утверждения.