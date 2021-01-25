В Гане в аварии с участием автобуса погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в воскресенье на севере Ганы при лобовом столкновении автобуса и грузовика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения, заявил глава пожарной службы региона Саванна Кваси Бафур-Авуах. Полиция ведет расследование ДТП.