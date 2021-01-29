Король Марокко сделал прививку от COVID-19

Король Марокко Мухаммед VI получил первую дозу вакцины от коронавируса нового типа, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Король стал одним из первых жителей страны, сделавших прививку в рамках запущенной национальной кампании по вакцинации от COVID-19, указано в сообщении.

Ранее прививку от коронавируса сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.