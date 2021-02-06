В Могадишо произошел взрыв - СМИ

Мощный взрыв произошел в субботу в центре Могадишо. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Над кварталом, где находится эпицентр взрыва, поднимаются клубы дыма, передает он. Ряд дорог в центре столицы перекрыт.

Подробности инцидента пока не поступили.