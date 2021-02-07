До 150 человек пропали в Индии в результате наводнения после схода ледника
От 100 до 150 человек могли погибнуть в результате наводнения на севере Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается также о подъеме в воскресенье уровня воды в реке Дхаулиганге после схода ледника. Была повреждена строящаяся на реке электростанция.
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