В ВОЗ заявили, что вспышка Эболы в ДРК и Гвинее представляет собой региональный риск

Вспышка лихорадки Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго (ДРК) и Гвинее, представляет региональный риск. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны предприняли незамедлительные действия [для предотвращения распространения заболевания], и мы очень благодарны им за это, - отметил он. - Мы приветствуем такой подход. Нам действительно нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку данное заболевание представляет собой региональный риск".

По словам Райана, ВОЗ уже связалась с властями многих стран Западной Африки и делает все возможное, чтобы оказать им поддержку. В частности, организация уже направила в регион группу специалистов для оказания помощи местным медикам, а также вакцины и терапевтические препараты. "ВОЗ делает все возможное, мы полностью оборудованы и готовы предоставить поддержку наивысшего уровня и Гвинее, и ДРК, и соседним странам", - подчеркнул специалист.