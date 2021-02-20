Президент Бразилии сменил главу Petrobras

Президент бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras Роберту Кастеллу Бранку покинет свой пост. Об этом сообщил в пятницу вечером глава крупнейшего латиноамериканского государства Жаир Болсонару, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство приняло решение назначить Жоакима Силву и Луна на новую должность члена совета управления и президента Petrobras по завершении более чем двухлетнего цикла правления действующего президента Роберту Кастеллу Бранку", - говорится в сообщении для СМИ, размещенном на странице политика в Facebook.

Болсонару ранее неоднократно выражал неудовлетворение повышением цен на автомобильное топливо, стоимость которого с начала года корректировалась вслед за мировым рынком уже четырежды. Совокупный рост цен на эту продукцию составил с 1 января порядка 30%, что вызвало резкое недовольство водителей-дальнобойщиков, угрожавших правительству забастовками.