В Кабуле произошли два взрыва - СМИ

Два человека погибли, два пострадали в результате двух взрывов в субботу в Кабуле.

Об этом сообщил афганский телеканал 1TV со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в двух районах города взорвались заминированные автомобили.