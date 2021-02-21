В Эквадоре подвели итоги первого тура выборов президента

Кандидаты в президенты Эквадора Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", и Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО" встретятся во втором туре выборов, который состоится 11 апреля. Об этом в воскресенье сообщил Национальный избирательный совет Эквадора (НИС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во второй тур президентских выборов выходят представитель коалиции "Союз ради надежды", получивший 3 033 753 голоса, и представитель "Движения КРЕО", получивший 1 830 045 голосов", - говорится в заявлении, текст которого был опубликован в Twitter ведомства.

Отмечается, что Яку Перес от левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик" занял третье место, заручившись поддержкой 1 797 445 избирателей.

Президентские выборы в Эквадоре состоялись 7 февраля. Для победы в первом туре кандидату было необходимо получить абсолютное большинство голосов, или свыше 40%, при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Так как этого не удалось добиться ни одному из претендентов, 11 апреля в стране состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.