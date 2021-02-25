Власти КНР одобрили выход на рынок еще двух китайских вакцин от коронавируса

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило для широкого применения вакцины компании CanSino Biologics и Уханьского института биопрепаратов. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в четверг на сайте надзорного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уханьский институт биопрепаратов, дочерняя структура Китайской государственной биотехнической группы (CNBG), контролируемой компанией Sinopharm, подал заявление для условного выхода на рынок своей инактивированной вакцины 21 февраля. Компания CanSino Biologics подала соответствующие документы для своей разработки на основе аденовирусного вектора 24 февраля.

Обе китайские вакцины дошли до третьей фазы клинических испытаний, их исследования проводились в разных странах мира. Согласно данным промежуточных испытаний, опубликованных накануне Уханьским институтом биопрепаратов, его вакцина эффективна в 72,51% случаев. По словам пакистанского премьер-министра по вопросам здравоохранения Фейсала Султана, препарат CanSino Biologics эффективен в 65,7% случаев для предотвращения клинических симптомов, а также в 90,98% для предотвращения тяжелых случаев заболевания COVID-19.

Ранее власти Китая одобрили для широкого применения вакцины компаний Sinopharm и Sinovac Biotech. При этом разработчики обязаны продолжать исследования и сообщать об их результатах надзорным органам.