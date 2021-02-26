В Японии досрочно отменят режим ЧС везде, кроме столичного региона
Правительство Японии намерено досрочно отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса везде, кроме столичного региона. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Речь идет о западных префектурах Осака, Киото и Хёго, центральных Айти и Гифу, а также юго-западной Фукуока. Официальное решение о снятии ограничительных мер, введенных сроком до 7 марта, может быть принято в пятницу на заседании правительственного штаба по предотвращению распространения инфекции. Между тем режим ЧС, как ожидается, продолжит действовать в столичном регионе (префектуры Токио, Тиба, Сайтама, Канагава)
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