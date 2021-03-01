Президент Ганы первым в мире получил прививку от COVID-19 в рамках программы COVAX

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо стал в понедельник первым в мире человеком, который получил прививку от коронавируса в рамках международной программы COVAX, призванной обеспечить развивающимся странам доступ к вакцинам от COVID-19. Об этом сообщил ганский новостной портал Graphic, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прививка была сделана главе государства утром в военном госпитале в столице страны Аккре, отмечает портал. Использовалась вакцина AstraZeneca. Национальное телевидение вело трансляцию происходящего.

"Важно, что я подаю пример другим и показываю, что эта вакцина безопасна, - заявил 76-летний Акуфо-Аддо. - Нужно, чтобы каждый гражданин страны чувствовал себя комфортно, отправляясь делать прививку от коронавируса". Он отметил, что до конца года в Гане будут вакцинированы 20 млн человек, или две трети населения страны.

Гана стала 24 февраля первой страной в Африке и мире, получившей вакцину от коронавируса через созданную при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) программу COVAX. В страну были доставлены 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенные Институтом сыворотки Индии. Вслед за ней 26 февраля партию вакцины от коронавируса в рамках COVAX получила соседняя Республика Кот-д'Ивуар. Ожидается, что в ближайшие часы и в этой африканской стране начнется массовая вакцинация от COVID-19.

Программа COVAX призвана поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от коронавируса. Согласно ее условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств. Программа позволит 92 странам мира получить вакцину на льготных условиях. Ожидается, что государства Африки получат через COVAX на безвозмездной основе 600 млн доз вакцины от коронавируса. ВОЗ заявила, что в текущем году в рамках программы будет распределено во всем мире 2 млрд доз вакцины.