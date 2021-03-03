В Никарагуа начали массовую вакцинацию российским препаратом "Спутник V"

Власти Никарагуа во вторник начали массовую вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом "Спутник V", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первая партия российской вакцины прибыла в страну в конце февраля.

По официальным данным, с начала пандемии в Никарагуа зарегистрировано около 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, от последствий инфицирования умерли 173 человека.