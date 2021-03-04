Исследование: Китай стал мировым лидером научных публикаций об искусственном интеллекте

Китай вышел в глобальные лидеры по количеству научных исследований по вопросам искусственного интеллекта, опередив Евросоюз и США. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании Стэнфордского университета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Китай опережает основных соперников - ЕС и США - как по общему количеству публикаций в научных журналах, так и по количеству рецензируемых публикаций. В первом случае на его долю приходится 22,4% от общего количества научных статей, на долю ЕС - 16,4%, США - 14, 6%; во втором случае - 18%, США - 12,3%, ЕС - 8,6%.

Однако, как отмечают специалисты Стэнфордского университета, США сохраняют лидерство по объему исследований в сфере искусственного интеллекта, подготовленных в сотрудничестве научных учреждений и компаний, занимающихся практической деятельностью в этой области, а соответственно - в воплощении идей в жизнь.

По индексу цитируемости, при гораздо меньшем объеме публикаций, вперед вышли Сингапур, Австралия и Швейцария. Однако исследователи отдельно подсчитали индексы для Гонконга и остального Китая. Гонконг по данному показателю уступает только Сингапуру, однако без него Китай находится лишь в конце второй десятки стран по цитируемости научных статей.

В среду вышло четвертое с 2017 года исследование Стэнфордского университета по проблемам исследований искусственного интеллекта в мире. Ученые на этот раз сосредоточились на том, насколько на работу в этой повлияла пандемия коронавируса.