В Японии произошла перестрелка между бандами якудза

Враждующие группировки гангстеров якудза устроили в четверг перестрелку в городе Исэсаки в центре главного японского острова Хонсю. На месте происшествия обнаружены раненые в грудь и голову боевики одной из структур крупнейшего в стране преступного синдиката "Ямагути-гуми". Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Еще один человек там же был сбит машиной, он тяжело ранен. Полиция всех троих доставила в госпиталь. На месте стычки обнаружены пятна крови, брошенная обувь, обрывки одежды и фрагменты автомобиля, на котором, судя по всему, таранили другую машину.

Полиция разыскивает лиц, скрывшихся с места схватки.

Численность организованных преступных группировок в Японии в 2019 году сократилась на 2,3 тыс. человек и сейчас составляет всего 28,2 тыс. Этот показатель снижается уже много лет подряд. В полиции считают, что сокращение численности якудза вызвано постоянной кампанией давления на организованную преступность, а также растущими трудностями, которые она испытывает в поиске финансовых средств. Крупнейшей группировкой якудза остается синдикат "Ямагути-гуми", который объединяет значительное число более мелких банд. Его численность - примерно 8,9 тыс. человек. На втором месте находится отколовшаяся от этой группировки в 2015 году "Кобе Ямагути-гуми", в которую входят примерно 3 тыс. якудза. Между этими синдикатами сохраняется вражда.