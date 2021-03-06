Минздрав Колумбии против приезда сборной Бразилии по футболу на матч отбора ЧМ-2022

Министр здравоохранения и социальной защиты Колумбии Фернандо Руис выступает против приезда в страну сборной Бразилии по футболу для участия в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день было бы очень сложно организовать какой-либо рейс из Бразилии", - заявил министр, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства. Руис также выступил против организации чартерного рейса.

Авиасообщение между странами было приостановлено 29 января в связи с распространением в Бразилии новой формы коронавирусной инфекции.

Матч между сборными Колумбии и Бразилии намечен на 26 марта.