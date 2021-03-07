Торговый оборот Китая в январе - феврале вырос на 41,2%

Объем внешней торговли Китая в январе - феврале текущего года вырос на 41,2% в годовом выражении и составил $834,49 млрд. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны вырос в годовом исчислении на 60,6% и составил $468,874 млрд. Импорт увеличился на 22,2%, до $365,615 млрд.

В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году - сократился на 1%, до $4,57 трлн. По итогам 2020 года показатель вырос на 1,5% в годовом выражении, до $4,65 трлн.