В городе Бата в Экваториальной Гвинее прогремели четыре мощных взрыва

Четыре мощных взрыва прогремели в воскресенье на северо-западе Экваториальной Гвинеи в городе Бата на берегу Атлантического океана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причина взрывов пока не ясна. Между тем местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами.