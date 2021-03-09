На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло во вторник у северо-восточного побережья основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги. Очаг залегал на глубине около 80 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители префектур Иватэ, Фукусима, Акита, Ямагата.