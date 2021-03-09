На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло во вторник у северо-восточного побережья основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги. Очаг залегал на глубине около 80 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители префектур Иватэ, Фукусима, Акита, Ямагата.
Лента новостей
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии
Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО)
Соглашение о создании промышленного городка совместно с Азербайджаном является успехом иранской экономики - министр
Проект цифровой инфраструктуры Азербайджана позволит создать «Цифровой Шелковый путь» между Европой и ЦА
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО)
Посол Узбекистана встретился с государственным министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции
Био-смарт павильон готов к интеграции с сетью проектов "Умный город" - агентство инноваций Азербайджана