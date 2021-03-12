В Японию будут допускать из-за границы не более 2 тыс. человек в день

Правительство Японии приняло решение ввести лимит в 2 тыс. человек в день на число въезжающих в страну из-за границы в интересах усиления борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В интересах эффективного осуществления карантинных мер, - сказал он, - мы пока ограничиваем лимитом в 2 тыс. человек в день число въезжающих в Японию, включая граждан нашей страны и лиц с долгосрочными визами". Министр подчеркнул, что эта мера принята в первую очередь для того, чтобы не допустить проникновения в Японию новых штаммов коронавируса из-за границы. По его словам, авиакомпании страны уже получили просьбу соответствующим образом ограничить число пассажиров на их лайнерах, прибывающих из зарубежных стран.

В частности, сообщил министр, ведущие японские авиаперевозчики Japan Airlines и All Nippon Airways согласились ввозить из-за границы менее чем по 3400 человек еженедельно.

В декабре прошлого года в страну в день въезжали порядка 4 тыс. человек. Однако с 28 декабря в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту после прилета. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти дома 14-дневный карантин.