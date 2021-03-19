Филиппины одобрили вакцину "Спутник V" для экстренного применения
Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Известные и потенциальные преимущества [разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи] вакцины "Спутник V" перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины", - заявил глава управления Роландо Энрике Доминго.
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