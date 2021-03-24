Mercedes-Benz приостановил производство в Бразилии из-за новой волны пандемии

Германский автоконцерн Mercedes-Benz приостанавливает производство в Бразилии на фоне ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше совместное с профсоюзом металлургов намерение состоит в том, чтобы внести вклад в сокращение перемещения людей в этот критический для страны момент, преодолеть сложности в снабжении запчастями и компонентами цепи поставок, а также выполнить решение местных властей о переносе праздничных дней", цитирует телеканал заявление автоконцерна.

Как уточняется, речь идет о приостановке работы сборочных линий заводов в Сау-Бернарду-ду-Кампу (штата Сан-Паулу) и в Жуис-ди-Фора (штат Минас-Жерайс) на период с 26 марта по 5 апреля. Административный персонал Mercedes-Benz в Бразилии продолжит работу в удаленном режиме.

На прошлой неделе другой германский автоконцерн, Volkswagen, также объявил о временном прекращении работы своих бразильских цехов на 12 дней в связи с распространением эпидемии COVID-19. Тогда же сообщалось о том, что соответствующие переговоры профсоюз металлургов ведет также с компаниями Scania и Toyota.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта этого года страна снова заняла второе место после США по числу инфицированных (сейчас этот показатель превышает 12 млн человек), опередив по этому показателю Индию. По числу летальных исходов (почти 295,5 тыс.) Бразилия уступает только Соединенным Штатам.