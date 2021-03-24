Более 60 нелегальных мигрантов погибли в результате пожара на судне у берегов Ливии

Более 60 нелегальных мигрантов числятся погибшими в результате пожара на судне, следовавшего из Ливии в Европу через Средиземное море. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, трагедия произошла еще 18 марта недалеко от побережья Ливии, когда на деревянном судне, перевозившем более 100 человек, загорелся двигатель. Огонь стремительно охватил всю шлюпку, люди прыгали в воду, большинство не умело плавать.

В течение нескольких дней предпринимались поиски выживших и погибших, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. 45 спасенных были подняты на борт судна Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee, которая осуществляет операции по спасению в Средиземноморье.

По данным Международной организация по миграции (OIM), в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1 200 нелегальных мигрантов. В этом году в водах моря при попытке добраться до Европы утонули более 300 человек. В основном это происходит на главном используемом в настоящее время так называемом Центральном маршруте, идущем от побережья Ливии и Туниса к Южной Италии.