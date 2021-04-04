Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в железнодорожной катастрофе на Тайване
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в результате железнодорожной катастрофы на Тайване, жертвами которой стали 50 человек. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Председатель КНР Си Цзиньпин глубоко обеспокоен тяжелой аварией на Тайване, которая привела к большим потерям. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, выразил сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении агентства.
Крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная катастрофа на Тайване унесла жизни 50 человек, 146 получили ранения. Правительство распорядилось приспустить флаги на острове в знак трехдневного траура по погибшим.
Лента новостей
Американское издание раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией - СКАНДАЛЬНЫЙ СПИСОК
Вагиф Керимов рассказал о роли Абу Дуджана в российско-сирийском фильме "Пальмира" – борьба с терроризмом, основано на реальных событиях (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана
Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны
По мере продвижения азербайджанских войск на освобожденных землях создавались госпитали - минобороны
В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны
В Азербайджане завершено назначение соцпособий семьям шехидов из числа гражданских лиц - замминистра
В Азербайджане продолжается оценка инвалидности военнослужащих, получивших ранения в боях за территориальную целостность (ФОТО)
Только вакцинация 50% населения Азербайджана позволит остановить рост инфицирование COVID-19 - врач-инфекционист