Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в железнодорожной катастрофе на Тайване

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в результате железнодорожной катастрофы на Тайване, жертвами которой стали 50 человек. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель КНР Си Цзиньпин глубоко обеспокоен тяжелой аварией на Тайване, которая привела к большим потерям. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, выразил сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении агентства.

Крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная катастрофа на Тайване унесла жизни 50 человек, 146 получили ранения. Правительство распорядилось приспустить флаги на острове в знак трехдневного траура по погибшим.