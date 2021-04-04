Первые истребители F-35B Сил самообороны Японии разместят на юго-западе страны

Силы самообороны Японии намерены разместить свои первые закупленные в США истребители F-35B на базе Нютабару в префектуре Миядзаки на юго-западе страны.

Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент вопрос согласовывается с местными властями. Между тем начало полетов истребителей F-35B Сил самообороны запланировано на 2024 год. При этом правительство Японии рассчитывает использовать эти истребители "в качестве козыря" для защиты своих удаленных островов на фоне растущей военной активности Китая, подчеркивает Yomiuri.