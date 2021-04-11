В Перу пройдут президентские, парламентские и губернаторские выборы

Выборы президента, 130 депутатов Конгресса (однопалатный парламент) и 25 губернаторов пройдут в воскресенье в Перу. Для более чем 25,2 млн избирателей по всей стране откроются 12 тыс. участков, которые будут работать с 07:00 до 19:00 местного времени.

За президентский пост борются 18 кандидатов, из которых наибольшей популярностью среди избирателей, по данным социологической службы Ipsos ("Ипсос"), пользуется Йони Лескано (около 15% симпатий респондентов) из центристского "Народного действия". У его партии сейчас большинство в Конгрессе. Если ни одному из кандидатов не удастся в первом туре заручиться поддержкой более 50% избирателей, второй тур пройдет 6 июня. Вместе с главой государства по единому списку избираются также два вице-президента.