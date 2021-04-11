Правящая партия Кипра обвинила главу Счетной палаты в обслуживании интересов оппозиции

Правящая в Республике Кипр партия "Демократический сбор" (ДИСИ) обвинила председателя Счетной палаты островного государства Одиссеаса Михайлидиса в обслуживании интересов оппозиционной Демократической партии (ДИКО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главный ревизор продолжает использоваться [председателем ДИКО] Николасом Пападопулосом в качестве инструмента до такой степени, что возникает вопрос: служат ли отчеты [Счетной палаты] стране или предвыборной кампании ДИКО", - говорится в официальном заявлении ДИСИ, распространенном в субботу.

Поводом для этого заявления послужило расследование палатой истории с предоставлением кипрского гражданства иностранным участникам проекта строительства жилых комплексов вокруг новой пристани для яхт в окрестностях курорта Айя-Напа. Там возводятся два высотных жилых дома с 220 квартирами и 35 вилл, стоянки для 600 яхт со всей полагающейся инфраструктурой, включая магазины и рестораны. Михайлидис уверяет, что он использует полномочия, предоставленные ему "статьей 116 Конституции Республики Кипр для контроля государственных доходов", и будет продолжать расследование процесса натурализации 221 иностранного инвестора, которое было одобрено уже после августа прошлого года, когда парламент ввел более строгие правила предоставления кипрского гражданства.

По утверждению главы Счетной палаты, кабинет министров одобрил пять заявок, связанных с мариной Айя-Напы, и, как считает Михайлидис, сделал это "незаконно, без применения более строгих правил, принятых парламентом". При этом он утверждает, что услуги по предоставлению кипрского гражданства инвесторам оказывала юридическая фирма, основанная нынешним президентом Кипра и экс-лидером ДИСИ Никосом Анастасиадисом, который возглавляет правительство, сформированное этой партией.

В субботу официальный представитель правительства в ранге министра Кириакос Кушос заявил, что в своем расследовании Михайлидис вышел за пределы имеющихся у него полномочий, и также обвинил председателя Счетной палаты в подыгрывании избирательным кампаниям оппозиционных политических сил в преддверии парламентских выборов, которые состоятся на острове 30 мая. "Аудиторская служба должна понимать, что в ее компетенцию не входит предоставление юридических консультаций или юридическая интерпретация решений, действий или текстов", - сказал Кушос.

При этом официальный представитель правительства подчеркнул, что инвестиции в проект строительства марины в Айя-Напе в размере €300 млн пошли "на благо экономики страны, работников и предприятий". Он подчеркнул, что на этапе строительства марины было создано порядка 800 новых рабочих мест и что примерно 500 человек будут задействованы в ее эксплуатации и управлении.

Скандал вокруг "золотых паспортов"

Начиная с августа 2020 года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги", старавшуюся доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса - формально второго лица в государстве, - который выразил готовность посодействовать в получении кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, который телеканал выпустил в эфир 12 октября минувшего года. На следующий день после этого эфира кабинет министров Республики Кипр принял решение прекратить практику выдачи "золотых паспортов", завершив действие программы с 1 ноября 2020 года.

28 января 2021 года во время обращения к нации президент Анастасиадис заявил, что критики программы преднамеренно умолчали об огромных выгодах, которые она принесла национальной экономике, включая приток капитала и создание новых рабочих мест. Президент сказал, что считает историю с "Кипрскими бумагами" не чем иным, как "целенаправленной кампанией искажения и манипулирования общественным мнением", которая была раздута, чтобы очернить его лично и возглавляемое им правительство.

В то же время он признал, что в этой программе "наличествовали пробелы и слабые места, особенно с точки зрения механизмов мониторинга и контроля", и что "злоупотребления и преступная деятельность не были предотвращены". Кипрский лидер возложил вину за это на нескольких злоумышленников, чьих имен он не назвал, но при этом сказал, что "политическую ответственность" за действия правительства он берет на себя.