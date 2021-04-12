Вулкан Суфриер покрыл пеплом карибский остров Сент-Винсент
Произошло еще одно извержение вулкана на карибском острове Сент-Винсент, после которого было отключено электричество и водоснабжение, сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Первое извержение произошло в пятницу и покрыла остров слоем пепла. Около 16 000 человек покинули свои дома после изданного в четверг распоряжением об эвакуации местных жителей из-за повышенной сейсмической активности.
Ученые предупредили, что извержения могут продолжаться в течение нескольких дней и даже недель.
Национальная организация по чрезвычайным ситуациям NEMO написала в твиттере: "Массовое отключение электроэнергии после очередного извержения вулкана Суфриер. Молнии, гром и грохот."
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