Вулкан Суфриер покрыл пеплом карибский остров Сент-Винсент

Произошло еще одно извержение вулкана на карибском острове Сент-Винсент, после которого было отключено электричество и водоснабжение, сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Первое извержение произошло в пятницу и покрыла остров слоем пепла. Около 16 000 человек покинули свои дома после изданного в четверг распоряжением об эвакуации местных жителей из-за повышенной сейсмической активности.

Ученые предупредили, что извержения могут продолжаться в течение нескольких дней и даже недель.

Национальная организация по чрезвычайным ситуациям NEMO написала в твиттере: "Массовое отключение электроэнергии после очередного извержения вулкана Суфриер. Молнии, гром и грохот."