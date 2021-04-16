Филиппины продлили до конца апреля запрет на въезд в страну для иностранцев
Власти Филиппин продлили до 30 апреля запрет на въезд в республику иностранцев и некоторых граждан страны в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента страны Гарри Роке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Роке уточнил, что "иностранные граждане с действующими документами, разрешающими въезд и выданными до 22 марта 2021 года, могут прибывать на Филиппины". Речь идет о дипломатах, представителях международных организаций, иностранных экипажах морских судов, а также родителях, супругах и детях граждан Филиппин, путешествующих вместе.
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