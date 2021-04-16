Китай намерен с Францией и ФРГ помочь развивающимся странам в получении вакцин
Китай намерен совместно с Францией и Германией оказать помощь развивающимся странам в получении вакцин от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом в ходе прошедшего в пятницу в режиме видеоконференции трехстороннего саммита с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай выступает против вакцинного национализма, а также искусственного создания разницы в степени иммунизации. КНР намерена вместе с международным сообществом, включая Францию и Германию, содействовать и оказывать помощь развивающимся странам в своевременном получении вакцин", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Лента новостей
Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОИС в области статистики
Снимок, запечатлевший человеческую трагедию в Гяндже после ракетного удара Армении, признан фотографией года в Турции (ВИДЕО)
В Тертере восстанавливаются дороги, разрушенные в результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил Армении
В моей жизни появилась пустота, которую ничем не заполнишь – Натиг Расулзаде о кончине Эльдара Гулиева
Ракетно-артиллерийские батареи ВС Азербайджана проводят тактические учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента ремонтно-восстановительных работ в Пиршаги (ФОТО/ВИДЕО)
В ближайшее время мы увидим активное развитие взаимодействия Азербайджана и Беларуси по всем направлениям - Андрей Савиных
Бессмысленно обсуждать ситуацию в Карабахе так, как это делалось до освобождения территорий Азербайджана - российский политолог
Азербайджанская ИТ-компания обеспечивает мониторинг производительности систем организаций финсектора