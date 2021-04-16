Китай намерен с Францией и ФРГ помочь развивающимся странам в получении вакцин

Китай намерен совместно с Францией и Германией оказать помощь развивающимся странам в получении вакцин от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом в ходе прошедшего в пятницу в режиме видеоконференции трехстороннего саммита с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай выступает против вакцинного национализма, а также искусственного создания разницы в степени иммунизации. КНР намерена вместе с международным сообществом, включая Францию и Германию, содействовать и оказывать помощь развивающимся странам в своевременном получении вакцин", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.