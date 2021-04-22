Президент Эквадора объявил о введении режима ЧП c 23 апреля по 20 мая

Президент Эквадора Ленин Морено в среду объявил о введении режима чрезвычайного положения в 16 из 24 провинций страны, который будет действовать с 23 апреля по 20 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сегодня я подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в 16 провинциях. Меры вступают в силу 23 апреля в 20:00 и будут действовать до 20 мая включительно", - написал Морено в Twitter.

Президент отметил, что данное положение подразумевает введение комендантского часа, а также запрет на свободное передвижение с пятницы по воскресенье.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Эквадоре достигло 362 843, число летальных исходов - 12 795. Первый случай заражения коронавирусом в стране был зарегистрирован 29 февраля прошлого года.