Лидеры АСЕАН обсудят на специальном саммите кризис в Мьянме

Проблемы урегулирования кризиса в Мьянме, возникшего после прихода к власти военных, станет главной темой открывающегося в субботу специального саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лидеры стран, входящих в региональных блок, в том числе главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, впервые с 2019 года соберутся в очном формате в секретариате АСЕАН в столице Индонезии.