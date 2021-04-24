Лидеры АСЕАН обсудят на специальном саммите кризис в Мьянме
Проблемы урегулирования кризиса в Мьянме, возникшего после прихода к власти военных, станет главной темой открывающегося в субботу специального саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Лидеры стран, входящих в региональных блок, в том числе главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, впервые с 2019 года соберутся в очном формате в секретариате АСЕАН в столице Индонезии.
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