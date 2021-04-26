В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд четвертый день подряд

В воскресенье Индия зафиксировала четвертый суточный антирекорд заразившихся коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в стране выявили 349,6 тысячи заболевших. Общее число заразившихся в Индии превысило 16,9 миллиона. Министерство здравоохранения сообщило еще о 2767 смертях за последние 24 часа.