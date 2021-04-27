Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано во вторник у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 204 км к северу от города Маданг (население - около 27,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Государство Папуа - Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.