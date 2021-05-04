Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 24

Число жертв обрушения метромоста на юге столицы Мексики возросло до 24. Об этом сообщила во вторник глава управления гражданской обороны города Мириам Урсуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности погибли 24 человека, 21 - на месте, трое - в больнице", - сказала она на пресс-конференции. По ее словам, 27 пострадавших остаются в больницах.

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум объявила на пресс-конференции, что в городе был объявлен траур.