В Афганистане один человек погиб при подрыве автобуса с врачами

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате подрыва автобуса, перевозившего врачей, в провинции Кабул в Афганистане. Об этом в среду сообщает телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили телеканалу очевидцы, в результате инцидента пострадали не менее 10 человек.