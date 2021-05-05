В Афганистане один человек погиб при подрыве автобуса с врачами
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Национальная арена гимнастики в Баку полностью готова принять Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Казахстанско-грузинский экономический союз способствует углублению экономических связей – почетный консул
Обучение студентов из социально уязвимых групп в Азербайджане и в этом году будет оплачиваться государством
Азербайджан ведет с НАТО политический диалог по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес - депутат
Шоу с участием азербайджанских исполнителей стало грандиозным событием года на российском телевидении (ФОТО)
Было бы правильнее, если бы армянский МИД принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями – МИД Азербайджана
Комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе даст политико-правовую оценку армянской агрессии