Болсонару заявил, что США скоро объявят об отправке вакцин от COVID-19 в Бразилию
США могут в ближайшие дни объявить об отправке в Бразилию части имеющихся у Вашингтона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в среду президент южноамериканской республики Жаир Болсонару, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Возможно, [президент США Джо] Байден в ближайшие дни объявит об отправке нам вакцины <...> AstraZeneca", - сказал политик в ходе общения с журналистами. Глава государства не уточнил, о каком количестве доз идет речь, отметив, что соответствующие переговоры продолжаются.
Во вторник Байден заявил, что США рассчитывают к 4 июля передать другим странам примерно 10% имеющихся у Вашингтона доз вакцины от коронавируса.
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