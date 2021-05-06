Болсонару заявил, что США скоро объявят об отправке вакцин от COVID-19 в Бразилию

США могут в ближайшие дни объявить об отправке в Бразилию части имеющихся у Вашингтона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в среду президент южноамериканской республики Жаир Болсонару, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Возможно, [президент США Джо] Байден в ближайшие дни объявит об отправке нам вакцины <...> AstraZeneca", - сказал политик в ходе общения с журналистами. Глава государства не уточнил, о каком количестве доз идет речь, отметив, что соответствующие переговоры продолжаются.

Во вторник Байден заявил, что США рассчитывают к 4 июля передать другим странам примерно 10% имеющихся у Вашингтона доз вакцины от коронавируса.