В Папуа - Новой Гвинее 15 человек погибли при сходе оползня

По меньшей мере 15 человек погибли в результате схода оползня на золотодобывающем руднике в провинции Сигуири на северо-востоке Папуа - Новой Гвинеи. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ и Международный комитет Красного Креста (МККК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель МККК, находящийся на месте трагедии, не исключает, что большее количество людей может находиться под завалами около шахты. Подробности инцидента пока не уточняются.