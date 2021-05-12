За 13 дней манифестаций в Колумбии пострадали почти 850 полицейских, более 40 человек погибли

По меньшей мере 849 сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций против налоговой реформы, которые c 28 апреля проходят в Колумбии. Об этом во вторник сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сведениям, с 28 апреля по 11 мая погибли 42 человека, в том числе один полицейский. При этом 168 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Министр добавил, что за это время полиция задержала 647 человек.

Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.