За 13 дней манифестаций в Колумбии пострадали почти 850 полицейских, более 40 человек погибли
По меньшей мере 849 сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций против налоговой реформы, которые c 28 апреля проходят в Колумбии. Об этом во вторник сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно сведениям, с 28 апреля по 11 мая погибли 42 человека, в том числе один полицейский. При этом 168 человек продолжают числиться пропавшими без вести.
Министр добавил, что за это время полиция задержала 647 человек.
Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.
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