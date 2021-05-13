Власти Австралии заключили контракт на 25 млн доз вакцины от коронавируса компании Moderna

Австралийское правительство заключило соглашение о поставке 25 млн доз вакцины против коронавируса с американской компанией Moderna. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Скотт Моррисон, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Правительство обеспечило [закупку] 25 млн доз вакцины против COVID-19, произведенной компанией Moderna. Также мы обсуждаем с этой компанией вопрос о строительстве завода по производству мРНК-вакцин на территории Австралии, что обеспечит нам бесперебойное снабжение препаратами, созданными на основе мРНК, <…> в будущем", - указал премьер в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Ожидается, что закупленная вакцина будет доставлена в Австралию двумя партиями: 10 млн доз до конца 2021 года и еще 15 млн доз в первой половине 2022 года. Поставки начнутся сразу после того, как препарат получит одобрение национального регулятора - государственного управления терапевтических товаров (TGA).

Австралия ранее заключила соглашения о поставке вакцин против коронавируса с компаниями AstraZeneca, Pfizer - BioNTech и Novavax. В рамках этих контрактов страна должна получить более 170 млн доз импортных вакцин. Еще порядка 50 млн доз будут произведены австралийской биотехнологической компанией CSL Limited по лицензии AstraZeneca.

Общенациональная прививочная кампания началась в Австралии 22 февраля. К настоящему моменту национальный фармрегулятор одобрил препараты, произведенные AstraZeneca и консорциумом компаний Pfizer и BioNTech. Прививки против коронавируса уже сделали порядка 2,8 млн австралийцев.

Как сообщили в четверг в австралийском Минздраве, общее число заразившихся коронавирусом в стране возросло до 29 947. По данным ведомства, к 13 мая выздоровели 28 860 человек. С 25 января прошлого года, когда в Австралии был выявлен первый случай инфицирования, 910 заболевших умерли из-за вызванных коронавирусом осложнений. В стране проведено более 17 млн тестов на коронавирус, но только 0,2% из них дали положительный результат.