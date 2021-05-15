Двое военнослужащих погибли при нападении на западе Мексики
Двое военнослужащих погибли в результате нападения, произошедшего у города Агилилья в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на пресс-конференции глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
На протяжении последних месяцев местный наркокартель борется за контроль над Агилильей с местными группировками. К началу мая из-за разгула насилия город покинули около 1,5 тыс. жителей.
В 2020 году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.
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