Двое военнослужащих погибли при нападении на западе Мексики

Двое военнослужащих погибли в результате нападения, произошедшего у города Агилилья в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на пресс-конференции глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

На протяжении последних месяцев местный наркокартель борется за контроль над Агилильей с местными группировками. К началу мая из-за разгула насилия город покинули около 1,5 тыс. жителей.

В 2020 году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.