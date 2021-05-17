Не менее пяти человек ранены в результате стрельбы в Канаде
По меньшей мере пятеро ранены в результате стрельбы в канадском городе Этобико (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, у одного из пострадавших отсутствуют признаки жизни, четверо других серьезно ранены.
Как уточнила полиция, вызов поступил в 14:30 по времени по времени Восточного побережья США. Звонивший сообщил, что мужчина вышел из машины и открыл огонь. Полиция провидит обыск на месте происшествия. По ее данным, преступники скрылись на автомобиле черного цвета.
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