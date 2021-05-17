Палестинский провайдер из солидарности с Газой предоставил ее жителям безлимитный интернет

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel в знак солидарности с жителями сектора Газа предоставила всем своим клиентам в прибрежном анклаве бесплатный безлимитный интернет. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Donya Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в обнародованном заявлении Палестинского телекома, в свете израильской агрессии в секторе Газа всем абонентам компании в прибрежном анклаве "бесплатно предоставляется неограниченный доступ в интернет, а также осуществлено повторное подключение всех ранее заблокированных линий". "Ни одна линия в Газе не будет отключена от сервиса на протяжении всего периода агрессии, - сообщила компания в своем пресс-релизе. - Мы повторно подключили все телефонные линии и интернет с начала агрессии". Кроме того, оператор предоставил своим абонентам 60 бесплатных минут для телефонных звонков внутри сети, чтобы люди могли в любой момент связаться с родными.

Несмотря на то, что коммуникационные сети этого оператора и интернет-провайдера были повреждены в результате ракетных ударов Израиля, отметили в компании, Paltel "продолжает предоставлять услуги своим клиентам в рамках имеющихся возможностей и ресурсов в свете жестокой агрессии Израиля".