Среди погибших во время ультрамарафона в КНР был обладатель национальных рекордов

Обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин оказался среди погибших во время ультрамарафона в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в сообщил информационный портал Sina.

Спортсмен на протяжении нескольких часов находился в списке пропавших без вести, поэтому организаторы марафона, его коллеги и фанаты надеялись, что атлет смог укрыться от непогоды. Однако утром в воскресенье спасатели обнаружили его тело.

31-летний спортсмен был неоднократным победителем ультрамарафонов и других забегов в Китае, а также поставил два национальных рекорда на преодоление дистанции в 149,51 км (2014 год) и 151,2 км (2018 год).

Ультрамарафон в уезде Цзинтай в провинции Ганьсу стартовал в субботу в высокогорном ландшафтном парке "Хуанхэ шилинь". Дистанция в 100 км проходила по труднодоступной и малонаселенной горной местности на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена.

Когда атлеты находились на участке от 20-го до 31-го км трассы, погода неожиданно сильно испортилась: температура упала, поднялся шквалистый ветер, пошел холодный дождь, временами переходящий в град.

Марафон был приостановлен, а местные власти начали поисково-спасательную операцию, в ней приняли участие около 700 представителей экстренных служб. К утру воскресенья они обнаружили 151 спортсмена, из которых восемь человек получили ранения, а также тела 21 погибшего.