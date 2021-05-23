Глава МИД Франции заявил, что пропавший в Мали журналист стал заложником террористов

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пропавший в Мали журналист вероятнее всего находится в плену у одной из террористических группировок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все заставляет нас думать, что он заложник одной из групп джихадистов", - отметил министр. По его словам, власти делают все необходимое, чтобы помочь журналисту.

Ранее сообщалось, что национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование из-за похищения в Мали журналиста Оливье Дюбуа.