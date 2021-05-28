Почти 30 человек пострадали в результате беспорядков на западе Колумбии

По меньшей мере 28 человек получили травмы различной степени тяжести в результате беспорядков, которые произошли во время протестных акций в колумбийском городе Хамунди, расположенном в западном департаменте Валье-дель-Каука. Об этом в четверг сообщил мэр Андрес Фелипе Рамирес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранения получили 26 мирных жителей, в том числе пять женщин. Пострадали двое полицейских", - заявил Рамирес, чьи слова приводит Caracol.

Градоначальник также сообщил о задержании 18 человек.