Президент Эквадора отправится на операцию в США

Президент Эквадора Гильермо Лассо, вступивший в должность в конце мая, отправится в США для операции на позвоночнике. Об этом сообщила пресс-служба эквадорского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе операции <...> будет удалена киста в поясничной области, вызванная неудачным лечением в прошлом", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter пресс-службы. Отъезд 65-летнего политика в США запланирован на 20 июня. О дате и месте проведения операции не сообщается.

По информации местных СМИ, Лассо повредил позвоночник в 2013 году в ходе паломничества в Испанию. В 2017 году он перенес операцию на пояснице в клинике в Кливленде (штат Огайо, США).