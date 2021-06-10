Экс-госсоветнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявили обвинения в получении взятки в $600 тыс.

Отстраненному от управления страной государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения в получении взятки в размере $600 тыс. во время пребывания на своем посту. Об этом в четверг сообщила правительственная газета Global New Light Of Myanmar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комиссия по борьбе с коррупцией установила, что Аун Сан Су Чжи незаконно получила $600 тыс. от бывшего главного министра Янгона. Затем она арендовала участок земли в регионе и построила здание, чтобы открыть штаб-квартиру одного из своих фондов, где была председателем. Кроме того, были арендованы другие участки земли по заниженным ценам. Согласно оценкам властей, страна потеряла от ее правонарушений более 19 млрд кьятов ($11,52 млн).

Утверждается, что эти действия осуществлялись не в соответствии с установленными процедурами, а с использованием власти Аун Сан Су Чжи. Таким образом, ей предъявлено обвинение по статье 55 Закона о борьбе с коррупцией.