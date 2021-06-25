Власти Бразилии ужесточили правила въезда в страну для тех, кто переболел COVID-19

Власти Бразилии решили ужесточить санитарные требования к путешественникам, желающим въехать в страну. Отныне туристы, которые в прошлом перенесли COVID-19, но при отсутствии новых симптомов снова получают положительные результаты при лабораторном тестировании, должны будут при пересечении границы предоставить результаты двух РТ-ПЦР-тестов на COVID-19, а также результат антигенного теста. Соответствующее нововведение содержится в опубликованном вестнике правительства межведомственном постановлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Въезд на территорию страны лицам, перенесшим COVID-19 в течение предшествующих этому 90 дней, у которых отсутствуют симптомы, но РТ-ПЦР-тест дает положительный результат, будет разрешен при предоставлении следующих документов: двух положительных результатов РТ-ПЦР-тестов с интервалом не менее 14 дней, последний из которых должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета", - говорится в документе.

Тем же постановлением бразильские власти продлили действующий запрет на въезд из Великобритании, Индии и ЮАР, а также транзит через эти государства. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место после США и Индии по числу заболевших (более 18 млн). По числу летальных исходов (свыше 507 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.